В МИД назвали варианты "развития событий" после подачи меморандума против РФ в трибунал ООН

В МИД ожидают, что Международный трибунал ООН по морскому праву примерно в 2019 году сможет окончательно определить вопросы юрисдикции инициированного Украиной спора с РФ относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что 19 мая является наиболее вероятной датой подачи Российской Федерацией возражения к поданному сегодня меморандуму Украины о нарушении РФ Конвенции по морскому праву.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

По ее словам, после подачи Украиной в Международный трибунал ООН меморандума о нарушении Россией Конвенции по морскому праву существует два варианта развития дальнейших событий.

"Первый вариант развития событий - это когда дело не делится на две фазы, и идет по обычному рассмотрению по существу и по юрисдикции вместе, и на это у россиян есть 9 месяцев на подготовку меморандума так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня", - сказала Зеркаль.

"И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант будет применен. Они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции у трибунала рассматривать это дело. И конечно, мы понимаем, что, учитывая выборы, с учетом всего, что происходит в Российской Федерации, это более вероятный сценарий", - отметила Зеркаль.

"Если они идут по этому предполагаемому сценарию, то у них есть три месяца на подготовку возражений - это 19 мая, после этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции. Затем стороны обмениваются еще дополнительной информацией на основании того, что они получили друг от друга, и уже арбитраж определяет дату, когда будут слушания, сколько они будут длиться, а после слушания определяется, сколько нужно времени, чтобы принять решение", - рассказала Зеркаль.

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В этой связи она сказала, что следует ожидать, что в 2019 году удастся выйти на результат по юрисдикции в отношении правовых оснований рассмотрения Международным трибуналом ООН этого иска от Украины.

Дипломат рассказала, что в поданном сегодня в Международный трибунал ООН по морскому праву меморандуме украинская сторона должна была определить все статьи и все претензии, по которым Россия совершает нарушения после аннексии Крыма. "Фактически, это сейчас наша претензия, обоснованная как доказательствами, фактами, свидетельствами, экспертным мнением, и также вообще позицией, которая рассматривалась в процессе различных судебных разбирательств, включая арбитражные разбирательства, которые только завершились в прошлом и позапрошлом году, и которые касаются вопроса Южно-Китайского моря, Маврикия, судна Arctic Sunrise - это корабль Greenpeace, который был захвачен россиянами", - сказала она.

По ее словам, поданный меморандум по объему является очень большим документом.

Также она рассказала, что в меморандуме изложены правовые позиции относительно различных аспектов последствий оккупации Крыма Россией, в том числе последствий действий РФ на возможность ведения рыболовства в Черном и Азовском морях, влияния на экологию при строительстве Керченского моста, что создает последствия для миграции и популяции рыб. Также о влиянии оккупации на судоходство в этих морях и т.д.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Украина подала в Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

*** 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украинская сторона должна была до 19 февраля 2018 года предоставить в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В МИД ожидают окончательного решения международного трибунала о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву не ранее 2021 года.