Россияне сняли на видео один день из жизни батальона "Днепр-1"

02:27, 14 ноября 2014
Политика
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Документальный проект "Реальность" в начале ноября побывал в лагере батальона "Днепр-1", который находится на границе с Донбассом.

facebook.com/Ирина Кучер

В начале ролика показывают блиндаж, который достался батальону "в наследство от сепаратистов", затем - бойцов, занятых приготовлением пищи, потом - водителя машины, идущего со своей женой и новорожденной дочерью в сторону Донецка, сообщает ТСН.

Военные на границе предупреждают, что их там "могут расстрелять". Напомним, в рядах батальона "Днепр 1" воюют бойцы с несколькими образованиями, а некоторые знают даже японский.

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