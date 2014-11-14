Россияне сняли на видео один день из жизни батальона "Днепр-1"

В начале ролика показывают блиндаж, который достался батальону "в наследство от сепаратистов", затем - бойцов, занятых приготовлением пищи, потом - водителя машины, идущего со своей женой и новорожденной дочерью в сторону Донецка, сообщает ТСН.

Военные на границе предупреждают, что их там "могут расстрелять". Напомним, в рядах батальона "Днепр 1" воюют бойцы с несколькими образованиями, а некоторые знают даже японский.