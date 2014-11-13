Украину ждет дефолт, если не провести реформы в ближайшие три месяца – эксперт

Такое мнение во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» высказал председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид Козаченко.

«У нас максимум 3 месяца, чтобы принять эти решения (о реформировании - УНИАН) и начать их активно выполнять. Если этого не будет, у нас, к сожалению, может быть дефолт. А после этого соответствующие последствия», - сказал Козаченко.

По его словам, уже в первый месяц своей работы Кабмин должен будет представить четкую программу действий. Козаченко выразил уверенность, что благодаря этому Украина сможет привлечь дополнительное финансирование от европейских и американских финансовых институтов.

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«Если в этой программе будут предусмотрены борьба с коррупцией, и реформы и все остальное, мы получим очень серьезную поддержку от Запада, и это даст возможность стабилизировать ситуацию», - сказал глава Совета предпринимателей.

При этом Козаченко отметил, что основное внимание правительство должно обратить на поддержку бизнеса и создание благоприятных условий для его развития.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК, в Верховную Раду прошли 6 партий, лидирует партия премьер-министра Арсения Яценюка «Народный фронт» с 22,14% голосов. Пять партий, прошедших в парламент, ведут консультации о формировании коалиции.