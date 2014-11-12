НАТО: В Украину заходят российские танки, артиллерия и войска
НАТО фиксирует колонны российской военной техники, включая танки, артиллерию и личный состав частей, которые заходили на территорию восточной Украины за последние два дня.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного офицера альянса.
"В течение последних двух дней мы наблюдаем то, о чем сообщала ОБСЕ. Мы видели колонны российской техники, прежде всего российские танки, российскую артиллерию, российские системы противовоздушной обороны и солдат, которые вторглись на территорию Украины", - сообщил в Софии американский генерал Филип Бридлав.
"У нас нет четких данных относительно количества, но мы видели много колонн", - добавил он.
Читайте такжеПостпред Украины в ООН заявил, что Россия готовит полномасштабное вторжениеОБСЕ вчера сообщала о колонне из 43 военных грузовиков без опознавательных знаков, которая направлялась в контролируемый боевиками Донецк. В частности, было зафиксировано пять тяжелых гаубиц и пять реактивных систем залпового огня.
"Больше всего меня беспокоит то, что бывшая международная граница между Украиной и Россией состоит из сплошных дыр, она полностью открыта", - говорит Бридлав.