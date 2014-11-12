НАТО: В Украину заходят российские танки, артиллерия и войска

Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного офицера альянса.

"В течение последних двух дней мы наблюдаем то, о чем сообщала ОБСЕ. Мы видели колонны российской техники, прежде всего российские танки, российскую артиллерию, российские системы противовоздушной обороны и солдат, которые вторглись на территорию Украины", - сообщил в Софии американский генерал Филип Бридлав.

"У нас нет четких данных относительно количества, но мы видели много колонн", - добавил он.

Читайте такжеПостпред Украины в ООН заявил, что Россия готовит полномасштабное вторжениеОБСЕ вчера сообщала о колонне из 43 военных грузовиков без опознавательных знаков, которая направлялась в контролируемый боевиками Донецк. В частности, было зафиксировано пять тяжелых гаубиц и пять реактивных систем залпового огня.

"Больше всего меня беспокоит то, что бывшая международная граница между Украиной и Россией состоит из сплошных дыр, она полностью открыта", - говорит Бридлав.