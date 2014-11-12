Грузинский политолог: у Украины есть ресурсы для отражения агрессии РФ

Такое мнение высказал грузинский политолог Гела Васадзе в интервью ТСН.ua. "Этот вариант более чем возможен. Как только были подписаны минские договоренности, почти все эксперты, в том числе грузинские, которые знают по истории своей собственной страны, говорили о том, что Россия обязательно продолжит агрессию против Украины. И там будет программа-минимум - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы как-то юридически оформить вот эти, с позволения сказать, территориальные образования, а программа-максимум - пробить коридор в Крым", - сказал Гела Васадзе.

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Грузинский политолог подчеркнул, что Украина способна остановить агрессию президента РФ Владимира Путина, однако для этого потребуется целый комплекс мер.

"Прежде всего решимость Украины и украинского народа к сопротивлению. Если бы украинский народ постоянно не проявлял бы этой решимости, путинский ставленник давно бы сидел уже в Киеве в президентском дворце. Это мы должны хорошо понимать. Ровно так же, как если бы грузинская армия не сопротивлялась в 2008 году путинской агрессии, российские танки были бы в Тбилиси. И вот это главный, основной компонент. Но нужно хорошо понимать еще одну вещь, что эта решимость складывается из нескольких компонентов: это решимость армии, и готовность к сопротивлению", - заявил Гела Васадзе.

Он подчеркнул, что не смотря на пессимистичные сведения о нерешенном вопросе со снабжением украинской армии и плохой координации между добровольческими батальонами, Нацгвардией и регулярной армией, у Украины есть ресурсы, чтобы эффективно отразить агрессию.