СМИ: на Банковой создают фракцию из экс-регионалов

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на анонимный источник - одного из кандидатов в народные депутаты, прошедших, по его словам, унизительную процедуру "собеседования".

По словам источника, его, а также некоторых других победителей "мажоритарки" заманивали "кнутом и пряником", одновременно обещая и радужные финансовые перспективы, а в противном случае - особое "радушие" правоохранительной системы.

Читайте такжеЦИК признала избранными еще 40 мажоритарщиков, среди них - Береза, Парасюк, Мусий и Кивалов "Правда, наручниками к батарее не приковывали, и за это спасибо", - иронично заметил кандидат в депутаты.

Напомним, Эдуард Матвийчук победил в 133 округе Одесской области. Во время президентства Виктора Януковича он занимал должность губернатора Одесской области и прославился тягой к исключительным мерам безопасности, из-за чего у него возник конфликт с офицерами спецподразделения ГАИ "Кобра".

Также Главред, ссылаясь на Facebook, сообщает, что появилась информация со ссылкой на источники в самой АП, где говорится о том, что с Березенко и Зубковым встречались Сергей Клюев, Олесь Довгий, Ефим Звягильский (победивший на досрочных выборах в округе №45 в Донецкой области, где проголосовали лишь несколько тысяч человек) и некоторые другие соратники беглого президента Януковича.

Этот же источник сообщает, что после встречи с Березенко и Зубковым, у Матвийчука, Звягильского, Довгого и Клюева якобы состоялся разговор на эту же тему с главой АП Борисом Ложкиным.