Обвинение отозвало ходатайство об аресте активиста Майдана Бубенчика

Бубенчика пригласили в Департамент специальных расследований ГПУ для вручения нового подозрения.

Следователь Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры намерен сегодня вручить активисту Евромайдана Ивану Бубенчику новое подозрение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская в начале заседания Печерского райсуда Киева, на котором должны избрать меру пресечения Бубенчику.

Читайте такжеАдвокат процитировал подозрение Бубенчику: стрелял по «мирным беркутовцам», чтобы сорвать перемирие

Стрижевская отметила, что Бубенчика планируют вызвать на 17.00 в Департамент специальных расследований ГПУ (ул. Борисоглебская).

При этом она ходатайствовала в суде об отзыве ранее поданного ходатайства по избранию меры пресечения Бубенчику в виде содержания под стражей. Ни защитник, ни сам подозреваемый не были против этого.

Судья поддержал ходатайство прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля появилась информация о задержании и вручения подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане.

Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство. Преступление квалифицировано по ст. 115 - "умышленное убийство двух и более лиц" Уголовного кодекса Украины.

4 апреля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что принял решение заменить группу прокуроров, которые занимаются делом активиста Майдана Ивана Бубенчика. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия активиста.