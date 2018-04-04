Адвокат объяснил, почему ушел от Надежды Савченко

Адвокат Чевгуз заявил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только в криминальных эпизодах и уголовных статьях".

Адвокат Виктор Чевгуз, который был защитником нардепа Надежды Савченко, объяснил, что взял самоотвод по этому делу, ибо у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

"Хорошо защищать того, кто сам хочет защитится, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне... Тут уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", - сказал Чевгуз "Украинской правде".

"Я считаю, что надо защищаться от того обвинения, которое предъявлено. А не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела. Вот и все", - добавил он.

По словам адвоката, они с Савченко нашли общий язык в этом вопросе.

"Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партийную партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: "Я не могу вам дать указание". Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам – ​​это моя парафия, а что там политика – я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды ", - сказал Чевгуз.

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Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям".

"Только что у меня мама ее была, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжаем дальше", - сказал Чевгуз.

Он добавил, что сейчас помогал маме подготовить письмо-обращение, но детали сообщить отказался.

О том, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко, заявляет и ее сестра.

"Никакого конфликта нет. Это (самоотвод Чевгуза – Ред.) не скажется никак на процессе, так адвокаты есть, но никакие материалы дела для ознакомления им не предоставлены", - сказала Вера Савченко.

Она добавила, что Чевгуз останется в этом деле.

"Виктор Чевгуз тоже остается. Адвокаты все бесплатно работают, но у всех них есть еще свои судебные процессы и дела, которые они ведут. Но Чевгуз помогал, еще, когда Надежда была в России, и будет помогать сейчас", - подытожила Савченко.