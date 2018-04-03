"Не хотел подавать, но...": от Надежды Савченко ушел адвокат (документ)

Соответствующее заявление о самоотводе он направил следователю Службы безопасности Украины.

Адвокат Виктор Чевгуз, защищавший в суде народного депутата Украины Надежду Савченко, заявил о самоотводе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом Чевгуз опубликовал текст заявления о самоотводе на имя старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Томусюка.

"Прошу: 1. Принять данное заявление о самоотводе защитника и рассмотреть его в установленном законом порядке; 2. Отстранить меня от обязанностей защитника подозреваемой Савченко по уголовному производству №22015000000000245 от 19.08.2017 г.", - говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что в "Приложении 1" есть договор о расторжении договора о предоставлении Савченко правовой помощи.

В то же время адвокат не объяснил причину своего решения, лишь отметил, что "не хотел подавать, но ...".

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.