Суд рассматривает апелляцию на арест Савченко (онлайн-трансляция)

В зале судебных заседаний присутствуют прокуроры, адвокаты и сама Надежда Савченко, которая находится в стеклянной кабине для задержанных.

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы адвокатов внефракционного народного депутата Надежды Савченко на решение суда первой инстанции о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале судебных заседаний присутствуют как прокуроры, так и адвокаты вместе с Савченко, которая находится в стеклянной кабине для задержанных. У нее есть бутылка с водой, из которой время от времени пьет.

В начале судебного заседания Савченко заявила отвод одному из прокуроров по делу Александру Климовичу. В ходатайстве подозреваемая заявила, что Климович в суде первой инстанции якобы говорил о том, что российские диверсанты Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2016 году обменяли на Савченко, вернувшись в Россию, не совершали теракты. Таким образом, по мнению Савченко, он сравнил их с украинскими военными, мол, российские военнослужащие лучше.

Сейчас коллегия судей под председательством судьи Игоря Паленика находится в совещательной комнате для решения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечения Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток, до 20 мая, без альтернативы внесения залога.