Эпопея с избранием аудитора НАБУ: Луценко и Парасюк сорвали заседание комитета Рады

Завтра депутаты планируют провести закрытое заседание и обсудить, как работать конструктивно.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог провести заседание и обсудить вопрос отбора кандидата от парламента в члены Комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания комитета между его членами возник спор, в частности, о повестке дня и о том, что все последние заседания как бы не являются отдельными, новыми, а каждый раз позиционируются как продолжение предыдущего, незакрытого заседания.

Читайте такжеЭпопея с избранием аудитора НАБУ: Холодницкий призвал заканчивать "коломыйки" (видео)После того, как депутаты все же проголосовали за повестку дня сегодняшнего заседания, двое его членов - депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко и внефракционный депутат Владимир Парасюк покинули зал заседаний, из-за чего не стало кворума.

В связи с этим другие члены комитета еще некоторое время обсуждали эту ситуацию. В частности, предлагалось перед следующим заседанием комитета провести закрытую часть, без трансляции и прессы, чтобы подискутировать о том, как комитету работать конструктивно и не срывать заседания.

В итоге депутаты поддержали предложение провести завтра, во время перерыва в утреннем заседании ВР, "закрытое заседание" комитета по организационным вопросам.

Среди других вопросов сегодняшнего заседания комитета был, в частности, и вопрос об объявлении проведения квалификационного отбора кандидата от ВР в члены комиссии независимой внешней оценки деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначает аудитора НАБУ по квоте парламента с 23 февраля 2017 года. В марте депутаты не пришли к согласию относительно назначения на эту должность заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, кандидатуру которого одобрил профильный антикоррупционный комитет ВР, или Найджела Брауна, кандидатуру которого выдвинули фракции «Народный фронт» и БПП.

По результатам нового конкурса Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту выбрать аудитора НАБУ из четырех кандидатур: гражданки США украинского происхождения Марты Борщ; испанского прокурора Карлоса Кастресана; профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александры Яновской и заслуженного юриста, профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко.

13 июля 2017 года по результатам предыдущих голосований для окончательного утверждения на голосование была вынесена кандидатура Яновской, но «за» проголосовали только 216 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

20 и 21 декабря 2017 года на заседании антикоррупционного комитета планировалось объявить новый конкурс по аудитору НАБУ от парламента, однако из-за отсутствия кворума это не произошло.

7 февраля 2018 года Антикоррупционный комитет решил обратиться к Парубию относительно вынесения на голосование кандидатур Кастресана, Борщ и Гончаренко на должность аудитора НАБУ. На следующий день стало известно, что Борщ и Гончаренко сняли свои кандидатуры.

28 февраля член комитета Дмитрий Добродомов сообщил, что Антикоррупционный комитет в очередной раз не пришел к согласию по кандидатуре будущего аудитора НАБУ.

"На прошлом заседании мы договорились, что конкурс на должность аудитора должен быть завершен. Есть еще одна не проголосованная кандидатура, и все в комитете с этим согласились. Мы тогда приняли решение обратиться к председателю парламента, чтобы он поставил на голосование оставшегося кандидата - Карлоса Кастресана. И таким образом завершить конкурс или положительно, если его поддержат депутаты, или нет. А сегодня почему-то представители от коалиции решили все отмотать назад, отменить предыдущее решение и объявить новый конкурс. Но так не бывает. Решение комитета не имеет обратного действия. И именно поэтому, к сожалению, опять было сорвано заседание комитета", - сказал он.