За сутки боевики более 40 раз обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки зафиксировано более 40 обстрелов позиций сил АТО российско-террористическими войсками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил кординатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, наиболее напряженная обстановка на Дебальцевском, Донецком и Луганском направлениях - соответственно 15, 12 и 8 обстрелов.

В частности, 6 раз атакам боевиком подверглись блокпосты и опорные пункты в районе Дебальцево, 4 раза наносились огневые удары по Трёхизбенке, 3 раза были обстреляны позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Никишино, Крымского.

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