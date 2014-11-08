Боевики подтягивают технику к Трехизбенке

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

"боевики ЛНР стягивают в район села Трехизбенка Славяносербского района боевую технику, в числе которой танки, РСЗО «Град», артиллерия. Напряженной остается ситуация на Бахмутской трассе — 31 блокпост и округа по-прежнему находится под непрерывными обстрелами", - пишет издание.

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Напомним, в последние дни и в Краснодонском районе наблюдается активное перемещение техники террористов. О проходящих колоннах сообщают из Молодогвардейска и Новосветловки.