В России заявили о предотвращении вывоза секретных военных карт: задержан украинец

Отмечается, что задержано четверо человек - трое россиян и один гражданин Украины. Где именно они служат или работают пока неясно.

В России заявили, что сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили попытку передать иностранцам секретные военные карты.

Об этом сообщило свердловское управление ведомства, передает РИА Новости.

Где именно служат или работают задержанные — трое россиян и один гражданин Украины, — неясно.

"Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется. Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", — сказано в сообщении.

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Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.