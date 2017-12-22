Суд арестовал чиновника-шпиона из Кабмина на два месяца

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 17 февраля - чиновнику секретариата Кабинета министров Станиславу Ежову, изобличенному в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ежова Владимир Шпирук после завершения судебного заседания.

Шпирук неохотно комментировал заседания суда. Он лишь заметил, что его подзащитный не признает подозрение в государственной измене, которую ему инкриминирует прокуратура.

Также защитник сказал, что еще не определился по поводу апелляционной жалобы на решение суда о мере пресечения Ежову.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

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По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении. В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.