СНБО проверяет информацию о ликвидации "Беса"

Совет национальной безопасности и бороны Украины проверяет информацию об убийстве террориста Игоря Безлера «Беса» и уничтожении его бандформирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Эта информация есть, но она проверяется. Мы пока не можем утверждать, что это действительно произошло», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня советник министра обороны Украины Александр Данилюк проинформировал, что главарь одного из бандитских формирований на Донбассе Безлер ("Бес") был ликвидирован российскими спецслужбами.

В Службе безопасности Украины заявили, что не располагают информацией о ликвидации российскими спецслужбами Безлера.