Российские военные полностью нейтрализировали группировку "Беса" в Горловке
В Горловке закончены мероприятия российских войск по нейтрализации бывшего бандформирования Игоря Безлера («Беса»).
Часть боевиков перешли под единое командование «ДНР», часть исчезли, сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.
"В то же время отмечается переброска боевиками бронетехники к рубежу в районе н.п.Первомайск и концентрация вооружений по направлению н.п. Весёлая Гора и Трёхизбёнка, а также напротив н.п. Попасная и Горское", - говорится в сообщении.
В район н.п. Станица Луганская подтянута «сводная артиллерийская группа» (до смешанного дивизиона).
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