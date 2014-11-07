Российские военные полностью нейтрализировали группировку "Беса" в Горловке

Часть боевиков перешли под единое командование «ДНР», часть исчезли, сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

"В то же время отмечается переброска боевиками бронетехники к рубежу в районе н.п.Первомайск и концентрация вооружений по направлению н.п. Весёлая Гора и Трёхизбёнка, а также напротив н.п. Попасная и Горское", - говорится в сообщении.

В район н.п. Станица Луганская подтянута «сводная артиллерийская группа» (до смешанного дивизиона).

Читайте такжеВ зоне АТО – активизация боевых действий: за сутки погибли 3 военных, 4 – раненыВ южных районах «ЛНР» продолжается насильственная «мобилизация». В связи с чем отмечается активный массовый выезд граждан мужского пола, стремящихся избежать «мобилизации», на подконтрольные Украине территории, отметил эксперт.

Как сообщалось, в течение последних суток в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 49 обстрелов позиций украинских войск российско-террористическими войсками.