Яценюк: или договоримся до 10.00, или поставим большой красивый крест

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил коалиции и оппозиции до 10.00 5 марта подготовить согласованное решение по НАТО с целью разблокирования работы ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с трибуны парламента, куда прошел через сессионный зал, поскольку президиум и входы к ней заблокированы депутатами фракции Партии регионов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что должно быть найдено согласованное решение, или «поставим большой красивый крест».

С трибуны парламента председатель ВР обратился к лидеру фракции Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с вопросом, готова ли фракция разблокировать трибуну парламента и начать голосование по всем проектам постановлений относительно НАТО.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо найти общее решение, «на котором мы настаиваем». Он сказал, что к 10 часам утра завтрашнего дня необходимо подготовить предложение, которое бы учитывало "компромиссы со всех сторон".