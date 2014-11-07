За сутки боевики около 50 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

Наибольшую активность противник демонстрировал на:

- Дебальцевском направлении (15 обстрелов);

- Донецком направлении (12 обстрелов);

- Первомайском направлении (10 обстрелов);

- Луганском направлении (7 обстрелов).

Сформированные ударные тактические группы российско-террористических войск сосредоточены в районах оперативного назначения и готовы к активным действиям. Усиленно формируются резервы и вторые эшелоны. Создаются запасы материально-технических средств.

Читайте такжеВ зоне АТО – активизация боевых действий: за сутки погибли 3 военных, 4 – раненыЗакончены основные мероприятия по разведке целей (позиции, блок-посты, базовые лагеря украинских войск) для артиллерии российско-террористических войск, ведется доразведка и уточнение данных для стрельбы, добавил Тымчук.