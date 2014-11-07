За сутки боевики около 50 раз обстреляли позиции сил АТО
В течение последних суток в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 49 обстрелов позиций украинских войск российско-террористическими войсками.
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.
Наибольшую активность противник демонстрировал на:
- Дебальцевском направлении (15 обстрелов);
- Донецком направлении (12 обстрелов);
- Первомайском направлении (10 обстрелов);
- Луганском направлении (7 обстрелов).
Сформированные ударные тактические группы российско-террористических войск сосредоточены в районах оперативного назначения и готовы к активным действиям. Усиленно формируются резервы и вторые эшелоны. Создаются запасы материально-технических средств.
Читайте такжеВ зоне АТО – активизация боевых действий: за сутки погибли 3 военных, 4 – раненыЗакончены основные мероприятия по разведке целей (позиции, блок-посты, базовые лагеря украинских войск) для артиллерии российско-террористических войск, ведется доразведка и уточнение данных для стрельбы, добавил Тымчук.