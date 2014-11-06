Экс-министр Дещица об исполнении песни про Путина: "Порошенко посмеялся со мной вместе"
Экс-министр иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что во время акции под российским посольством 14 июня, в ходе которой он вместе с митингующими исполнил нецензурную песню про президента России Владимира Путина, он не думал о своей карьере.
"Я не думал ни о своей карьере, ни о том, что стану настолько популярным", – рассказал Дещица в интервью журналу "Новое время".
По словам экс-министра, основной целью действий было не допустить провокаций.
Кроме того, Дещица утверждает, что президент Петр Порошенко, с которым у него произошла встреча через некоторое время после инцидента, посмеялся вместе с ним.
"У нас с ним была встреча через несколько дней, и он сказал, что получилось, конечно, недипломатично, но зато результативно", – утверждает Дещица.
Читайте такжеBloomberg: Даже российские футбольные фанаты боятся этой песниСвою отставку, говорит экс-министр, он обсуждал с Порошенко еще до событий 14 июня. "Моя отставка планировалась и произошла бы раньше или позже", – пояснил он.
Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце Порошенко назначил Дещицу на должность посла Украины в Польше.
Полный текст интервью Андрея Дещицы читайте в выпуске журнала "Новое время" 7 ноября.