Президент назначил бывшего главу МИДа Дещицу послом в Польше

Об этом идет речь в указе №782/2014, размещенном на сайте президента.

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Кроме этого, президент назначил послов Украины во Франции и Саудовской Аравии.

Об этом идет речь в указах №783/2014 и №784/2014, размещенных на сайте президента.

Послом Украины во Франции назначен Олег Шамшур, а послом Украины в Саудовской Аравии - Вадим Вахрушев.