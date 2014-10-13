Президент назначил бывшего главу МИДа Дещицу послом в Польше
15:27, 13 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил бывшего министра иностранных дел (МИД) Андрея Дещицу послом Украины в Польше.
Дещица назначен послом Украины в Польше / фото УНИАН
Об этом идет речь в указе №782/2014, размещенном на сайте президента.
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Кроме этого, президент назначил послов Украины во Франции и Саудовской Аравии.
Об этом идет речь в указах №783/2014 и №784/2014, размещенных на сайте президента.
Послом Украины во Франции назначен Олег Шамшур, а послом Украины в Саудовской Аравии - Вадим Вахрушев.
Президент назначил Андрея Дещицу послом Украины в Польше
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