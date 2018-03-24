"Жалел, что был двойным агентом": Скрипаль хотел вернуться в Россию - СМИ

11:14, 24 марта 2018
Мир
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Сергей Скрипаль / фото Kommersant / Yuri Senatorov via REUTERS

Об этом в интервью BBC рассказал одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.

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"В 2012 он мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали. Он мне позвонил из Лондона. Он мне сказал: "Я никого не предавал. Я присягу принимал на верность Советскому Союзу. И он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и позволить приехать в Россию", - рассказал одноклассник.

"Он сожалел (что был двойным агентом - ред.), потому что жизнь у него пошла наперекосяк", - добавил Тимошков.

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению.

Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, прекращении контактов на высоком уровне и проверке подозрительных банковских счетов россиян в качестве ответа на преступления. Москва отрицает обвинения.

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Теги: #Сергей Скрипаль#отравление Скрипаля