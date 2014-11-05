Запад должен помнить о Крыме - МИД Польши

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью в Gazeta Wyborcza.

"Москва ловко выталкивает дело Крыма за рамки дискуссии. Сегодня общественное мнение интересуется Донбассом, а Крым в тени, на что не должно быть согласия. Символично, что о полуострове не вспомнил Президент США Барак Обама во время своего выступления в ООН в сентябре", - сказал министр.

Читайте такжеВ Польше призыв Горбачева признать Крым российским назвали "неуклюжей попыткой попасть в политику"Он назвал оккупацию Крыма Россией "без единого выстрела" исключительной ситуацией и выразил убеждение, что последние события на Донбассе подтверждают его во мнении, что российская власть продолжит агрессию против украинцев.

"Ситуация на Востоке Украины подтверждает, что Россия не откажется от использования силы, в том числе, в больших масштабах, ведь в восточных регионах Украины в целом привлечены десятки тысяч российских солдат с тяжелой техникой", - сказал он.

"Россия тестирует нас, как далеко можно пойти дальше", - добавил министр.