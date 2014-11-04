Гумконвои РФ вывозят погибших и завозят технику и продукты для боевиков - Лысенко

Об этом он сказал в эфире ТРК "Украина" во вторник вечером, пишет Украинская правда.

Частоту появления гумконвоев РФ в Украине, по мнению Лысенко, можно объяснить "только тем, что Россия увеличивает свое присутствие и пытается доставить к боевикам больше вооружения, техники, а также боеприпасов".

"Это гумконвоем назвать никак нельзя", - отметил он.

"Все гумконвои имели свое предназначение. И сказать, что все гумконвои доставляли оружие и все остальное для усиления боевиков, мы не можем, поскольку один из конвоев почти наполовину был потерян во время взрыва химзавода в Донецке", - сказал Лысенко.

"Этими же гумконвоями вывозили уже тела погибших русских солдат, офицеров и наемников. И эти же гумконвои доставляли сырье и некоторые продукты, чтобы кормить хотя бы боевиков. Потому что местное население не получает продуктов", - добавил он.

Читайте такжеМИД выразил протест по поводу очередного гуманитарного конвоя РФ

Кроме того, представитель информационного центра СНБО отметил, что на Востоке Украины все еще действует "режим прекращения огня".

"Минские договоренности никто не отменял. Они работают, и поэтому режим прекращения огня пока остается. И о его отмене речь не идет", - заявил Лысенко.

Вместе с тем он добавил, что количество обстрелов сил АТО по сравнению с прошлыми сутками выросло вдвое - до 33 обстрелов.

Как известно, Россия незаконно отправила в Украину уже 6 "гуманитарных конвоев".