Холодницкий хочет подать в отставку - СМИ

О своем намерении он якобы сообщил в коллективе.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий готовится подать в отставку.

Об этом ТСН.uа сообщили несколько собственных источников. "Он говорил это в коллективе САП", - рассказал собеседник.

Пока не сообщается, с чем именно связано такое решение.

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы сообщают о давлении со стороны власти. Так, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что власть и правоохранительные органы во втором полугодии прошлого года пытались разрушить НАБУ, сопротивление ведению расследований растет с каждым днем.

Читайте такжеХолодницкий убежден, что Антикоррупционный суд в Украине в этом году не заработает

Кроме того, создания антикоррупционного суда прокуроры ждут уже более двух лет. Холодницкий заявлял, что антикоррупционный суд не сможет заработать и в 2018 году.

Также известно, что в 2017 году Холодницкого госпитализировали в больницу из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.