Савченко заявила, что в АП отдавали приказ о ее физической ликвидации

По словам депутата, ей называли даже подразделение специальных сил, которое должно было выполнять соответствующий "заказ".

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее трижды предупреждали о приказе из Администрации президента Украины ее убить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга в Верховной Раде.

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"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации, от Администрации президента, от Тарана (экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов), вскоре после чего он погиб", - подчеркнула Савченко.

По ее словам, во второй раз она получила предупреждение от внешней разведки. "Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (заместитель главы Администрации президента, а до этого был начальником Главного управления разведки Министерства обороны - УНИАН), чтобы это остановить", - сказала Савченко.

"В третий раз меня предупредили, что так же я стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу", - добавила она.

По словам Савченко, после этого она "поняла, что четвертый раз могут не предупредить".

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.