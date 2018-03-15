ВР исключила Савченко из состава Комитета по нацбезопасности и обороны

За проголосовал 261 народный депутат из 349, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины исключила внефракционного народного депутата Надежду Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее Постановление о внесении изменений в Постановление ВР "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации" (№5543) проголосовали 261 народный депутат из 349, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 марта, Комитет нацбезопасности ВР призвал председателя парламента Андрея Парубия рассмотреть на заседании парламента 15 марта вопрос об исключении Савченко из состава этого комитета.

Ранее Комитет уже принимал решение об исключении Савченко из своего состава, но окончательное решение должна принять Верховная Рада путем принятия соответствующего постановления.