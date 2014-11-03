Почти 90 тысяч людей на Донбассе могут не пережить зиму - польские волонтеры

Об этом пишет председатель польской гуманитарной организации PAH Янина Охойская в статье Gazeta Wyborcza, которую цитирует ZN.UA.

Она замечает, что инфраструктура в зоне конфликта повреждена, так же как много жилых домов. Сейчас не известно, будет ли отопление в течение зимы в Донецке и Луганске. В захваченных боевиками городах не хватает продуктов и медикаментов.

"Около 87 тысяч человек могут не пережить зиму", - пишет Охойская. Она замечает, что под угрозой не только жители Луганской и Донецкой областей. Переселенцы, которые покинули свои дома, убегая от войны, тоже имеют трудности.

Читайте такжеНа оккупированной боевиками территории Луганской области зафиксированы случаи голодной смерти - «Права справа»"Большинство переселенцев были размещены во временных убежищах: школах, центрах отдыха, домах культуры, которые не адаптированы для проживания. Особенно остро стоит вопрос отсутствия отопления кухни и ванной комнаты. Кроме того, переселенцы оставили теплые вещи в оккупированных городах. Поэтому им не хватает теплой одежды, одеял, спальных мешков, а также средств личной гигиены и лекарств", - пишет председатель гуманитарной организации.

Охойдовская призывает поляков помочь украинцам в Донбассе и во временных убежищах. Она замечает, что организация PAH уже собрала 80 тысяч злотых. В захваченных городах Донбасса уже начались проблемы с продуктами. Сегодня в занятой террористами Макеевке начался голодный бунт.