Жители Макеевки перекрыли дорогу, протестуя против "ДНР"

Люди требуют организовать им выдачу талонов на получение гуманитарной помощи и жалуются, что не получают бесплатную еду в Макеевке.

Об этом пишут Новости Донбасса.

На место прибыли представители боевиков с оружием, люди отказываются расходиться.

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