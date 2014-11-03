Жители Макеевки перекрыли дорогу, протестуя против "ДНР"

13:27, 03 ноября 2014
Политика
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Несколько десятков жителей Макеевки (Донецкая область) в районе здания исполнительного комитета перекрыли дорогу в знак протеста против действий террористической организации "ДНР" по распределению бесплатных продуктов.

Люди требуют бесплатной еды у боевиков / Новости Донбасса

Люди требуют организовать им выдачу талонов на получение гуманитарной помощи и жалуются, что не получают бесплатную еду в Макеевке.

Об этом пишут Новости Донбасса.

На место прибыли представители боевиков с оружием, люди отказываются расходиться.

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