Жители Макеевки перекрыли дорогу, протестуя против "ДНР"
13:27, 03 ноября 2014Политика
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Несколько десятков жителей Макеевки (Донецкая область) в районе здания исполнительного комитета перекрыли дорогу в знак протеста против действий террористической организации "ДНР" по распределению бесплатных продуктов.
Люди требуют бесплатной еды у боевиков / Новости Донбасса
Люди требуют организовать им выдачу талонов на получение гуманитарной помощи и жалуются, что не получают бесплатную еду в Макеевке.
Об этом пишут Новости Донбасса.
На место прибыли представители боевиков с оружием, люди отказываются расходиться.
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