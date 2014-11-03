Новые грани российской пропаганды: СМИ используют ребенка с умственной отсталостью (видео)

Российские СМИ в очередной раз придумали историю о якобы украинских военных и подростке из Красного Лимана Донецкой области, которую "трудно представить даже взрослому".

Об "истории" подростка идет речь в одном из выпусков российского телеканала НТВ.

"Школьник поведал, как в их дом пришли украинские солдаты, избили мать, приставили к виску отца пистолет и велели ему разведать места дислокации ополченцев. В противном случае родителей пообещали убить. Мальчик вспомнил, как военные сделали ему укол, как закружилась голова и как он ехал к ополченцам почти 50 километров на велосипеде", - говорится в сюжете.

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Российские журналисты говорят, что у Стаса остались "как минимум" три прокола от шприца, и что неизвестно, что ему кололи: наркотики или сильнодействующее психотропное вещество. Далее идут "воспоминания" парня о том, как в дом вошли люди с украинскими шевронами, а далее его родителей с мешками на голове вывели на улицу и увезли в машине.

"Родители Стаса для украинских военных - ненужные свидетели, которые должны замолчать раз и навсегда", - заканчивает красноречивую историю телеканал НТВ, не объясняя, свидетелями чего стали якобы родители мальчика.

Отметим, что герой сюжета Петров Станислав Сергеевич находится в розыске Красноармейским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, сообщает донецкий сайт. Парень имеет диагноз «легкая степень умственной отсталости», склонен к бродяжничеству. 12 октября текущего года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.