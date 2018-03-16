Оккупанты модернизируют военную инфраструктуру в Крыму для размещения ядерного оружия - МИД

В МИД обращают внимание мирового сообщества, что Россия использует Крым как стартовую площадку для военных интервенций в мире.

Заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что Российская Федерация продолжает модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с целью размещения на полуострове ядерного оружия.

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Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, об этом шла речь в ее выступлении на заседании Совета безопасности ООН в формате Аррiа о ситуации в оккупированном Крыму.

«Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе», - заявила Зеркаль.

«Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия», - подчеркнула дипломат.

«Мы все знаем, что недавно Россия развернула второй батальон зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в Крыму, когда первый батальон был развернут весной прошлого года. Эти системы способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, дальность полета которых составляет до 400 км», - отметила Зеркаль.

«Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами, используя ее как стартовую площадку для ее военных интервенций в других регионах», - подчеркнула дипломат.

В этой связи она заметила, что одним из последних таких примеров является ее кампания в Сирии.