Украина в ООН призвала усилить санкции против России за Крым

15 марта Совет безопасности ООН проводит заседание по ситуации в оккупированном Крыму в формате Арриа.

Санкции в отношении России должны быть усилены, заявила 15 марта на специальном заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Необходимо наращивать действующие многосторонние и двусторонние санкции... Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации в отношении этих выборов (выборы президента России на территории оккупированного Крыма – ред.). Эти выборы – еще один вызов международному сообществу и ООН. Мы не должны принимать еще одно нарушение международного права. Мы должны действовать сообща, чтобы прекратить аннексию Крыма, и я призываю вас к действиям, ужесточив санкции против России, или же активнее заявлять о себе в ООН и на других платформах", - заявила Зеркаль.

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"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", - сказала Зеркаль.

15 марта Совет безопасности ООН проводит заседание по ситуации в оккупированном Крыму в формате Арриа. Этот формат предполагает участие не только членов совбеза, но и других государств, представителей гражданского общества.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению".

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.