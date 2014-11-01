Милиция обнаружила заминированный вагон под Дебальцево
В Донецкой области на железнодорожной станции вблизи Дебальцево правоохранителями обнаружен заминированный вагон.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Так, по оперативным сводкам, работниками милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий на станции Дебальцево-товарная на одном из железнодорожных путей был обнаружен строительно-грузовой вагон, рядом с которым находилось 9 ручных гранат, подготовленных к взрыву.
При осмотре указанного вагона были обнаружены свидетельства возможной причастности владельца вагона к партизанско-террористической группировке, действующей на территории Донецкой и Луганской областей.
На соседней железнодорожной колее под двумя цистернами с горюче-смазочными материалами были обнаружены девять ручных гранат, с присоединенными зачищенными проводами, которые в свою очередь соединялись с аккумуляторными батареями, расположенными в строительно-грузовом вагоне.
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Место происшествия немедленно было оцеплено сотрудниками МВД Украины, вызвано следственно-оперативную группу и работников взрывотехнической службы СБУ.
В настоящее время принимаются меры по установлению владельцев вагона. Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 УК Украины «Покушение на преступление», ч.1 ст.258 УК Украины - «Террористический акт».