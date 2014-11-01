АП: Секретных договоренностей относительно выборов с боевиками нет

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"Я считаю провокацией против Украины тему о секретных договоренностях. О том, что что-то делается не так. Сегодня это все подхвачено на российских каналах", - заявил Чалый.

Он также показал копии двух документов с подписями участников контактной группы, которая занималась урегулированием ситуации на Донбассе.

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"Покажите мне, пожалуйста, любой еще один документ с подписями, фамилиями... Все остальное - это игра, провокация, давление... Никаких других секретных, несекретных, каких угодно договоренностей такого плана, документов такого плана нет. Все рабочее, все, что обсуждается - это не документ", - сказал Чалый.

"Если кто-то будет пытаться представить как документ какие-то устные договоренности, какие-то предварительные обсуждения, какие-то рабочие таблицы - это все от лукавого"​​, - добавил он.