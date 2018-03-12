На предвыборных дебатах в России поссорились из-за Украины
11:00, 12 марта 2018Политика
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Максим Шевченко, представитель кандидата от КПРФ, поругался на дебатах из-за поездки конкурента в Киев.
Иллюстрация REUTERS
Кандидат в президенты РФ от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и Максим Шевченко, который представляет кандидата от КПРФ Павла Грудинина, устроили перепалку в ходе предвыборных дебатов.
Читайте такжеСобчак ответила Климкину на обвинения в "политической шизофрении"Конфликт произошел из-за поездки Сурайкина в Киев, передает "РИА Новости".
По его словам, в столице Украины он "встретился со многими пророссийскими активистами". В этот момент его начал перебивать Шевченко, громко спрашивая, как Сурайкина пустили в Киев.
"Мы с интересом послушаем, о чем они в Киеве говорили, где коммунистическая партия под запретом, где коммунистов обливали смолой, расстреливали, о чем они разговаривают с "либерал-фашистcко-бандеровским режимом" Киева", — заключил представитель Грудинина.
Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта - годовщину аннексии Крыма.
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