На предвыборных дебатах в России поссорились из-за Украины

11:00, 12 марта 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСобчак ответила Климкину на обвинения в "политической шизофрении"Конфликт произошел из-за поездки Сурайкина в Киев, передает "РИА Новости".

По его словам, в столице Украины он "встретился со многими пророссийскими активистами". В этот момент его начал перебивать Шевченко, громко спрашивая, как Сурайкина пустили в Киев.

"Мы с интересом послушаем, о чем они в Киеве говорили, где коммунистическая партия под запретом, где коммунистов обливали смолой, расстреливали, о чем они разговаривают с "либерал-фашистcко-бандеровским режимом" Киева", — заключил представитель Грудинина.

Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта - годовщину аннексии Крыма.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #выборы в России#президентские выборы в РФ#предвыборные дебаты