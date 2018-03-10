Время ужесточать санкции против РФ, потому что режим Путина не уверен в своем будущем - экс-чиновник Госдепа

По мнению эксперта, если бы у Путина были уверены, они бы так не нервничали по поводу своих денег за рубежом.

Своими действиями по дезинформации и хакерству, режим Путина разозлил Европу. Об этом заявил бывший руководитель отдела санкций в Государственном департаменте США Дэниел Фрид.

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«Существует мощная возможность применить санкции против России в отношении иной угрозы, чем Украина – это дезинформация и хакерство», - заявил экс-чиновник Госдепа, выступая на конференции в американском аналитическом центре Atlantic Council, передает Голос Америки.

«Французы, испанцы, страны Балтии, поляки – все с этим сталкиваются. Не думаю, что на Елисейских полях забыли, что россияне пытались сделать в последние дни президентских выборов», - отметил он.

«Спросите британцев, что они чувствуют в отношении россиян в эти дни, они заинтересованы в том, чтобы рассмотреть варианты? Спросите у испанцев, или французов», - добавил он.

Европа способна четко сказать России, что будут последствия в случае продолжения вмешательства, считает политик. Фрид отметил, что США вместе с Европой должны выработать соответствующие меры в сфере санкций в отношении России. «Мы должны подумать, какой должен быть трансатлантический ответ на политическое давление России, дезинформацию, хакерство, разные формы невоенного давления на нас всех», - подчеркнул эксперт.

Фрид отметил действия прокурора США Мюллера, который выдвинул обвинения против приближенного к Путину олигарха Пригожина, которого еще называют личным поваром Путина. «Для протокола - мы взяли его первыми!», - подчеркнул Фрид. Фрид отметил, что хотя Пригожина обвиняют в нарушении санкций, введенных по поводу Украины, однако «мы знали, что он финансирует и фабрику троллей в Санкт-Петербурге».

Сейчас, по мнению эксперта, удобное время усиливать санкции в отношении России, потому что режим Путина не уверен в своем будущем.

«Российская экономика стабильна, но переживает стагнацию, и российское руководство – Путин не ведет себя уверенно. Он ведет себя так, будто его беспокоит будущее его автократии и структура его власти. Если бы они были уверены, они бы так не нервничали по поводу своих денег за рубежом.

Их беспокойство является нашей возможностью. Они на нас нападают, мы должны ответить»

Размышляя над тем, как лучше построить партнерство с Европой, Фрид отметил, что «перед Европой нужно не задавать абстрактный вопрос, а строить коалицию единомышленников, сотрудничать с Брюсселем. Четко и честно заявлять, что вы делаете и почему».

В результате «или мы выработаем совместный трансатлантический ответ, или в другом варианте, вы получите понимание ЕС и действия со стороны отдельных правительств. Это – направление, в котором мы можем идти», - убежден эксперт.