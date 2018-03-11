Мосийчук рассказал, какие теракты готовил Рубан

Он также добавил, что ему не известно, задержали ли спецслужбы сообщников Рубана, в частности тех, которых он подговаривал стать исполнителями.

Украинские спецслужбы расследуют как минимум две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду, при чем их готовили в то время, когда там были высшие должностные лица государства.

Об этом в Facebook заявил украинский нардеп Игорь Мосийчук, ссылаясь на источники в спецслужбах.

"Задержанный переговорщик Рубан не просто вез из "ДНР" арсенал с оружием для реализации такого преступного умысла, но и вел переговоры с рядом украинских военных, которые должны были, по его мнению, стать его исполнителями", – рассказал Мосийчук.

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Он также добавил, что ему не известно, задержали ли спецслужбы сообщников Рубана, в частности тех, которых он подговаривал стать исполнителями. Однако, Мосийчук предполагает, что именно некоторые из бойцов и "сдали" Рубана СБУ.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.