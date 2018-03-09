"Тысячи погибших, собирались расстрелять центр Киева": в СБУ рассказали подробности планируемого теракта с участием Рубана

По словам главы СБУ, в Украине должен был возникнуть хаос, что повлекло бы выход людей на улицы, переброс армии с Донбасса в столицу.

Террористический акт, в организации которого принимал участие руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, планировалось осуществить в центре Киева, должны были погибнуть тысячи человек.

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель СБУ Василий Грицак, передает ТСН. "В дальнейшем мы дадим свидетельство того, что планировалось осуществить массовый теракт. Из минометов собирались расстрелять центральную часть города Киева. Должно быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших", - сказал Грицак.

По его словам, в Украине должен возникнуть хаос, что повлекло бы выход людей на улицы, перекидывание армии с Донбасса в столицу, чтобы сложилась картинка, что в Украине действительно происходит гражданская война.

На конференции показали видеозаписи, на которых видно, как подозреваемый и представители террористов нагружают автомобиль боеприпасами, а также момент задержания Рубана и обыск грузовика.

Читайте такжеЗадержание Рубана: в СБУ заговорили о наибольшем уровне террористической угрозы за время независимости

Больше информации глава СБУ предоставить не смог из-за запрета обнародования большого количества информации.

Как сообщалось, суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток. 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина. Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

Сегодня председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По его словам, Рубан перевозил с неподконтрольных территорий оружие, боеприпасы, взрывчатку, пулеметы и другие военные средства поражения.