Общество венгров в Ужгороде призвало ввести на Закарпатье постоянную миссию ОБСЕ

Там считают, что учитывая последние события вокруг офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, такая миссия является крайне необходимой.

Общество венгерской культуры после двух нападений на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область.

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Об этом сообщает «Закарпатье онлайн» со ссылкой на официальное заявление ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья». В обращении представители общества «приветствуют предложение ОБСЕ относительно создания на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это является крайне необходимой инициативой».

Кроме того, 5 марта заместитель председателя Общества венгерской культуры Закарпатья, первый заместитель председателя Закарпатского областного совета Иосиф Барто заявил, что сейчас решается вопрос о постоянной миссии ОБСЕ на Закарпатье.

«Их делегацию возглавляет Джорджио Зелькович, и я с ним провел разговор. Мы обсудили несколько вопросов, в том числе террористическую атаку против офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Мы договорились с ним, что после проведенного мониторинга он сделает предложение своим руководителям, чтобы на Закарпатье на постоянной основе работали представители ОБСЕ», - заявил он.

Напомним, 6 марта двух подозреваемых в нападении на Общество венгров в Ужгороде взяли под стражу на 60 суток. Также к делу добавили новую квалификацию преступления - теракт.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля в Ужгороде произошло нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы.

Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией.

Позже в Польше задержали двух подозреваемых в попытке поджога венгерского общества в Ужгороде.