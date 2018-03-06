Собчак попросила у посольства Украины разрешения на въезд в Крым

Собчак ответила на вопрос о том, собирается ли она как кандидат в президенты РФ съездить в Крым.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.

Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — сказала Собчак.

Читайте такжеСайт Собчак взломали и разместили коллаж с Жириновским и бутылкой воды "Жирик" (фото)

Так она ответила на вопрос том, собирается ли она как кандидат в президенты РФ съездить в этот регион.

Как сообщал УНИАН, Собчак в октябре 2017 года заявила, что, что с точки зрения международного права Крым - украинский. При этом она считает, что в случае возвращения оккупированного Крыма Украине в России начнется гражданская война.

«Ситуация с Крымом уже произошла, и любой политик, который скажет, что просто вернем это Украине, обманывает. Это невозможно, это популизм… Вот Россия говорит: Крым теперь не наш, из Донбасса мы уходим. Что будет дальше? Наступит гражданская война. На мой взгляд, это очевидно», - считает она.