ЦИК пообещала «Свободе» проверить протоколы на отдельных участках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил руководитель юридического управления “Свободы” Олег Бондарчук.

“На некоторых окружных и участковых избирательных комиссиях мы зафиксировали разногласия в протоколах. На востоке, в Луганской и Донецкой областях, была искусственно завышена явка избирателей путем вброса бюллетеней на конкретных избирательных участках. Мы договорились с председателем ЦИК, что до установления результатов выборов до 10 ноября все протоколы, которые предоставит “Свобода”, сравнят с протоколами ОИК, которые поступят в Центризбирком и в случае не совпадения данных, ЦИК будет принято решение об уточнении протоколов или пересчете голосов», - сказал Бондарчук.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 октября, лидер Всеукраинского объединения “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что возглавляемая им партия обжалует в суде результаты подсчет голосов на выборах в парламент, поскольку знает, что получила значительно большее количество голосов избирателей, чем сейчас официально объявляют.