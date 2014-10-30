"Свободовцы" начинают собираться у здания ЦИК (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади перед Центризбиркомом находится почти 100 человек с партийными флагами ВО «Свобода».

Между тем, в ЦИК продолжается прием протоколов с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий.

Читайте такжеЦИК обработала уже 99,49% электронных протоколовСегодня прием протоколов начался со 107 избирательного округа Луганской области.

Ожидается, что ЦИК сегодня примет около 60 протоколов ОИК.