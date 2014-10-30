"Свободовцы" начинают собираться у здания ЦИК (фото)
12:06, 30 октября 2014Политика
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Активисты ВО «Свобода» начинают собираться возле здания Центральной избирательной комиссии.
Возле ЦИК около 100 человек с флагами "Свобода" / Twitter @segodnya_online
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади перед Центризбиркомом находится почти 100 человек с партийными флагами ВО «Свобода».
Между тем, в ЦИК продолжается прием протоколов с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий.
Читайте такжеЦИК обработала уже 99,49% электронных протоколовСегодня прием протоколов начался со 107 избирательного округа Луганской области.
Ожидается, что ЦИК сегодня примет около 60 протоколов ОИК.
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