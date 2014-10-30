Украина намерена выпускать собственные беспилотники

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

"Решение провести испытания приняли на Межведомственном совещании с участием Аппарата СНБО Украины, Концерна, Минобороны, ГШ ВСУ и других военных формирований, а также представителей высших учебных заведений, производителей БпАК. Стороны обсудили вопросы отечественной разработки и серийного производства беспилотников в Украине на предприятиях ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Обобщенные результаты испытаний, анализ и предложения будут в сжатые сроки направлены Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспертного контроля. Также планируется во второй декаде ноября провести научно-практическую конференцию.

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Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Александр Стеценко отметил, что сейчас в Украине существует потенциал для создания собственных беспилотных авиационных комплексов тактического и оперативно-тактического назначения, а в перспективе - еще и стратегического.