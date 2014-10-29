Деньги не помогли попасть в Раду десяти миллионерам (список)

Журналисты INSIDER проанализировали десятку богатых и влиятельных бизнесменов, которые, несмотря на потраченные средства, так и не попали в парламент, баллотируясь по мажоритарным округам.

1.Виктор Пилипишин

Создал компанию "Союз-Авто", которая торговала автомобилями "Ауди" и "Фольксваген". Но одним из основных его активов, является предприятие "Украфлора" – крупный игрок на цветочном рынке. Компания производит, импортирует и занимается розничной продажей цветов. Также Пилипишину принадлежал чайный бизнес - бренды "Аскольд", "Батик", "Домашний", крупнейшая чайная фабрика Украины и сеть тепличных комбинатов.

Проиграл кандидату от "Свободы" Юрию Левченко.

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Бизнес-партнер сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана в компании "Элит-боксинг". Сам владел руководил строительной компанией "Возрождение", был одним из крупнейших акционеров обанкротившегося CityCommerceBank.

Проиграл командиру добровольческого полка "Азов" Андрею Белецкому.

3. Евгений Червоненко

Был основателем и владельцем крупного концерна "Орлан", который занимается производством безалкогольных напитков (ТМ "Биола", "Калипсо" и др.).

Был главой Нацагентства по подготовке к футбольному чемпионату "Евро 2012". В 2013 году был обвинен прокуратурой в том, что его компания "Червоненко рейсинг" получила от государства 6,5 млн грн за рекламу чемпионата, а работу так и не выполнила.

Уступил "регионалу" Владимиру Бандурову и председателю профсоюза Запорожского железорудного комбината, самовыдвиженцу Александру Григорчуку, который и прошел в Раду.

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Белоцерковская предпринимательница. Основала свой бизнес еще в 1992 году, создав предприятие, занимавшееся производством замороженных полуфабрикатов. Сегодня завод занимает 15% рынка и производит продукцию под торговыми марками "Дрыгало", "Ванька-Встанька", "Немо" и др.

Кроме завода полуфабрикатов белоцерковское семейство владеет фермерским хозяйством "Гнездо", агрохолдингом "Бердичевский", ресторанами "Бисмак", "Наутилус", десятками гектаров земли, стоянками, салонами красоты и многим другим.

Заняла лишь четвертое место, уступив кандидатам от "Батькивщины", БПП и "свободовцу" Александру Марченко, который и стал нардепом.

5. Игорь Учитель

Один из крупнейших бизнесменов Одессы. Самый известный актив Игоря Учителя - компания "Одессагаз", которая обеспечивает газом промышленных и бытовых потребителей региона. Также имеет интересы в недвижимости - ему принадлежит жилой комплекс "Аркадиевский дворец" и пока недостроенная "Одесская ривьера". По данным Forbes, его состояние оценивается в $36 миллионов.

С солидным отрывом проиграл одногруппнику Сергея Левочкина Ивану Фурсину.

6. Давид Жвания

Жвания вместе с "нашеукраинцем" Николаем Мартыненко (сейчас член "Народного фронта") принимал участие в создании компаний "Торговый дом" и "Бринкфорд", которые поставляли российское ядерное топливо для украинских АЭС.

Эти фирмы фигурировали в громких коррупционных скандалах и обвинялись в выведении в офшоры $250 миллионов.

С большим отрывом проиграл самовыдвиженцам Виктору Добрянскому и Василию Гуляеву.

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№41 в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes. Его состояние оценивается в $195 миллионов. На паритетных началах вместе с Нестором Шуфричем владеет крупнейшей частной компанией "Нефтегаздобыча". В прошлом году компаньоны продали по 25% акций холдингу ДТЭК Рината Ахметова, получив по $125 млн. Пытался инвестировать в добычу нефти в Иракском Курдистане.

Проиграл кандидату от БПП Олегу Дмитренко.

8. Василий Грицак

Грицака связывают с консорциумом ЕДАПС - крупнейшим производителем идентификационных документов с высокой степенью защиты и информационных систем. Сам политик заявляет, что лоббирует интересы не консорциума, а паспортной системы страны.

Тем не менее, о его причастности к этой структуре и коррупционным схемам, связанным с ней, неоднократно заявляли правоохранители и народные депутаты. Кроме того, Грицак был замешан в скандалах с "дерибаном" земли в Харькове.

Проиграл самовыдвиженцу Анатолию Гиршфельду.

9. Валентина Жуковская

Один из топ-менеджеров владельца Group DF Дмитрия Фирташа. В 2009 году Жуковская стала временным администратором и председателем правления "Надра Банка". В то время он был на грани банкротства, и вытянуть финучреждение из кризиса удалось лишь благодаря ее таланту.

После работы в банке заняла должность почетного президента Черкасского "Азота" (производитель удобрений), так же принадлежащего Фирташу.

Проиграла кандидату от БПП Олегу Петренко.

10. Леонид Байсаров

Бизнес-партнер "православного олигарха" Виктора Нусенкинса. В 2006-2009 годах был заместителем директора одного из главных активов Нусенкинса – метзавода "Донецксталь".

Генеральный директор шахты "Красноармейская-Западная №1", Участник рейтинга 200 самых богатых людей Украины 2012 по версии журнала "Фокус". Его состояние оценивалось почти в миллиард долларов.

Проиграл "регионалу", екс-главе бюджетного комитета Евгению Геллеру.