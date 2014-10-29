Все "гумконвои" РФ не дошли до местного населения - СНБО

Об этом, как сообщил Андрей Лысенко, заявляет МИД.

"Мы в очередной раз призываем Россию соблюдать международные нормы, которыми предусмотрена процедура направления гуманитарной помощи. Это должно происходить по согласию принимающей стороны, осуществляться соответствующий контроль на границе, а также со стороны Международного Комитета Красного Креста", - говорится в заявлении ведомства.

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Также МИД Украины направил России ноту протеста в связи с продлением срока содержания под стражей украинской летчицы Надежды Савченко.

В то же время журналисты, присутствовавшие на брифинге СНБО, сообщили, что гумконвой стоит на границе Украины с Воронежской областью России.

Лысенко отметил, что ни один из предыдущих трех "гумконвоев" не был согласован с Украиной. Все те так называемые "гумконвої" не поступили до местного населения, частично эта "помощь" продавалась, частично шла в расчет за работы по восстановлению техники боевиков.

"Поэтому говорить о гуманитарной помощи как собственно гуманитарной помощи мы не можем", - сказал Лысенко.

По его словам ,есть много информации, что эти грузовики, которые заходили на территорию Украины под видом "гуманитарной помощи" использовалась для вывоза оборудования из стратегических объектов в России, а также чтобы завезти вооружение для террористов.

"Никакого прямого значения как гуманитарной помощи эти конвои не имели", - заявил Лысенко.

Как известно, во вторник Россия заявила об отправке четвертого так называемого "гуманитарного конвоя" на территорию Украины.