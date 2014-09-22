СНБО не подтверждает, что российский "гумконвой" привез боевикам оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас пока информации о том, что гуманитарный конвой доставлял оружие нет", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тимчука, на Донбасс с последним так называемым «гуманитарным конвоем» с РФ террористам доставили станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнической разведки.

«Эти станции укомплектованы штатными российскими специалистами и охраняются исключительно российскими военнослужащими. Перемещаются исключительно по ночам, тщательно маскируются, параметры работы станций местным террористам не сообщаются. Часть техники прибыла вместе с т.н. «гуманитарным конвоем» из России», - написал Тымчук. Также с последним «гуманитарным конвоем» из РФ на Донбасс прибыли боеприпасы, которые разгружаются на складах как «ДНР», так и «ЛНР».