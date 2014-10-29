Еще один экс-регионал победил в своем округе в Закарпатской области
09:52, 29 октября 2014Политика
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По мажоритарному округу № 70 в Закарпатской области на выборах в Верховную Раду лидирует самовыдвиженец Михаил Ланьо.
Ланьо является экс-членом Партии регионов / slovoidilo.ua
За него проголосовали 38,75% избирателей.
Такие данные обнародовала ЦИК по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Михаил Ланьо также является экс-членом Партии регионов. В феврале он вместе с другими депутатами, заявил о выходе из ПР.
Ближайший конкурент Ланьо, выдвиженец ВО объединения «Батькивщина» Иван Курах, набрал 31,10% голосов избирателей.
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Тем временем, майдановец Гаврилюк, которого силовики раздели догола на морозе, также проходит в Раду. В одномандатном округе №95 в Киевской области он набрал 19,43% голосов, по результатам подсчета 100% электронных протоколов.
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