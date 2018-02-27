Порошенко созывает пресс-конференцию

13:01, 27 февраля 2018
Политика
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Петро Порошенко / REUTERS

Читайте такжеПорошенко о баллотировании на второй срок: еще рано об этом говоритьКак сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, пресс-конференция на тему «Вызовы - 2018» начнется в 15.00.

Место проведения - Художественный арсенал (ул. Лаврская, 12).

Как сообщал УНИАН, 14 мая 2017 года по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию.

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Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко
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