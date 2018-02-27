Порошенко созывает пресс-конференцию

Пресс-конференция на тему "Вызовы – 2018" начнется в 15.00.

В среду, 28 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеПорошенко о баллотировании на второй срок: еще рано об этом говоритьКак сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, пресс-конференция на тему «Вызовы - 2018» начнется в 15.00.

Место проведения - Художественный арсенал (ул. Лаврская, 12).

Как сообщал УНИАН, 14 мая 2017 года по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию.