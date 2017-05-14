Порошенко провел пресс-конференцию: основные тезисы выступления (видео)

Сегодня, 14 мая, по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию.

УНИАН подготовил обзор основных тезисов выступления главы украинского государства во время встречи с журналистами.

О соглашении об ассоциации Украина-ЕС

Петр Порошенко сообщил, что 30 мая в сенате Нидерландов состоится окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. "23 мая Сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Мы надеемся, что оно должно быть позитивным для Украины, для Нидерландов, для Европы", - отметил президент.

О безвизовом режиме

Говоря о безвизовом режиме с Евросоюзом Петр Порошенко отметил, что безвиз открывает путь к либерализации визового режима с 30-ю странами Европы, Центральной и Южной Америки, Персидского залива и Азии.

"Украина улучшит свои позиции в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 государства. В июне к этому списку добавляется сразу же 34 европейских государства. И это еще не все. Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины открывает путь к его либерализации с тремя десятками стран так называемого "белого шенгенского списка". В него входят государства Европы, Центральной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии", - отметил Порошенко.

При этом, жители временно оккупированных Крыма и Донбасса могут воспользоваться возможностью безвизовых поездок в Европу после возвращения этих территорий в состав Украины, заявляет президент Украины.

О выборах президента Украины и депутатскую неприкосновенность

Порошенко прокомментировал возможность баллотирования на второй президентский срок, заявив, что еще рановато говорить о составе потенциальных кандидатов на предстоящих выборах, которые пройдут в 2019 году. "Относительно выдвижения на второй срок – еще есть почти два года президентских полномочий, и нужно еще многое сделать, и стратегию развития на этот и последующие годы я представлю обществу в своем докладе в ВР в сентябре", - заявил он.

Также глава государства призвал Верховную Раду поддержать снятие депутатской неприкосновенности. "Третья инициатива (по изменениям в Конституцию – УНИАН) - это снятие депутатской неприкосновенности. Я считаю, что это важная тема, и парламент должен его поддержать", - подчеркнул он.

Кроме этого президент призвал Верховную Раду дать "зеленый свет" для начала работы нового Верховного суда. "Хотел бы обратиться к ВР, чтобы мы наконец дали "зеленый свет" для начала работы нового Верховного суда – это принятие новых кодексов, нового закона о Конституционном суде, найти компромисс, найти взаимопонимание, чтобы отсутствие законодательного регулирования не остановило или не замедлило судебную реформу", - отметил Порошенко.

О ситуации на Донбассе

Значительное внимание во время пресс-конференции было уделено ситуации на Донбассе. В частности, Порошенко заявил о расширении рублевой зоны на оккупированной территории Донбасса. "У нас представители СММ ОБСЕ не имеют возможности рассчитываться в украинской гривне, и это также свидетельство российского суверенитета на оккупированной территории", - подчеркнул Порошенко.

Также глава государства отметил, что признание Россией документов ОРДЛО может быть использовано как доказательство в международном суде ООН.

Порошенко не поддерживает инициативы некоторых политиков, которые направлены на то, чтобы сдать президенту Российской Федерации Владимиру Путину оккупированный Донбасс. Он заявил, что Россия платит цену за агрессию в Украине, но, по его мнению, недостаточное. "И Россия платит цену. Я считаю недостаточную, но то, что можем сделать", - подчеркнул Порошенко.

Президент рассказал, что 100% опрошенных в ходе проверки лиц, которые совершили преступления против Украины, не хотят в рамках обмена пленными возвращаться на оккупированные территории. "Представьте себе, человек готов остаться в украинской тюрьме, чем ехать на оккупированную территорию", - подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос об эвакуации жителей "серой зоны" на Донбассе Порошенко подчеркнул, что никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет. "Я не вижу необходимости организовывать принудительную эвакуацию. Если мы бежим от обстрелов, то дальность обстрелов систем залпового огня, которые имеют на вооружении российские войска, превышает 130-140 км, системы "Торнадо". Куда же эвакуировать?" - добавил президент.

При этом он упомянул о наращивании со стороны боевиков количества обстрелов на Донбассе. По словам президента, в зоне АТО на Донбассе в основном применяются минометы и легкое стрелковое оружие. "К сожалению, вчера – это был тот случай, когда применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки", - отметил глава государства.

Порошенко отметил, что причиной обстрелов на Донбассе и гибели людей являются не Минские соглашения, а действия президента Путина. Президент РФ не собирается выполнять Минские соглашения, но они помогают Украине привлекать преступников к ответственности, отмечает Порошенко.

Вместе с тем, Порошенко настаивает на развертывании миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. "Они (боевики – УНИАН) испугались, когда они увидели, что идея миротворцев начинает находить поддержку, был организован подрыв СММ ОБСЕ, где погиб американский наблюдатель, парамедик", - заявил Порошенко.

О блокаде ОРДЛО

Решение Совета национальной безопасности и обороны о торговой блокаде ОРДЛО будут отменены после обеспечения прекращения огня, отвода тяжелой техники и восстановление украинской юрисдикции на конфискованных предприятиях.

"Конфискация предприятий вынужденно привела нас к решению, когда мы запретили любое сотрудничество с конфискованными предприятиями, в том числе и принятие их продукции и сырья", - отметил Порошенко.

О работе "нормандской четверки"

Относительно работы "нормандской четверки" после президентских выборов во Франции Порошенко сообщил, что новоизбранный президент Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Берлин и обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины и "нормандский формат". "Насколько мне известно, в ближайшее время состоится визит в Берлин, и среди тем, которые будут обсуждаться между канцлером Германии и президентом Франции стопроцентно будут Украина и "нормандский формат"", - заявил глава государства.

Также Порошенко отметил, что он через неделю посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно подготовки заседания в "нормандском формате".

В то же время, по словам Порошенко, в Вашингтоне в ближайшее время изберут специального представителя США для взаимодействия с Украиной. "Мы рассчитываем на очень мощную и эффективную поддержку Украины со стороны США, в том числе и в "нормандском формате"", - подчеркнул президент.

В этом контексте Порошенко подчеркнул, что США вовлечены в работу "нормандского формата" и будут продолжать координацию в рамках этого формата.

"Хочу убрать любые дискуссии, что нам было бы более эффективно привлечь США к "нормандскому формату". Я подчеркиваю: они вовлечены были и будут все время, в том числе во время работы предыдущей администрации, потому что менялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был информирован о содержании переговоров в "нормандском формате", и они координировались с нашими американскими партнерами", - пояснил глава государства.

Об убийстве Павла Шеремета

Комментируя убийство Павла Шеремета и информацию о том, что в день трагедии возле дома журналиста несколько часов находился экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, президент Украины заявил, что на 15 мая его вызвали на допрос.

"Хочу подчеркнуть, что расследование ведет Национальная полиция, и Служба безопасности Украины будет максимально открыта для проведения любых следственных действий. Меня проинформировали, что на понедельник (потому что у нас Уголовный процессуальный кодекс предусматривает три дня сообщения перед тем, как вызвать на допрос) господин Устименко вызван на допрос, и будет допрошен, и то, что можно знать средствам массовой информации, я уверен, что вы должны знать", - добавил Порошенко.

При этом он отметил, что потеря доказательств во время тушения пожарными автомобиля на месте гибели журналиста Павла Шеремета может стать предметом расследования.

Одесский припортовый завод

По словам президента, ясность относительно темпов и сроков приватизации Одесского припортового завода будет осенью 2017 года. По его словам, банкротство ОПЗ является абсолютно неприемлемым, и единственным решением этой проблемы является приватизация завода.

О Гонтаревой и банковской системе

На должность председателя Национального банка Украины в случае увольнения нынешнего главы ведомства Валерии Гонтаревой есть несколько кандидатов. "Гонтарева не уволилась. Уволить главу Национального банка может Верховная Рада Украины. Я имею несколько кандидатов, но без обсуждения с Верховной Радой обнародовать их имена будет некорректно", - сказал президент.

Также он сказал, что Закон о внесении изменений в закон Украины «О банках и банковской деятельности», который предусматривает гарантирование государством вкладов физических лиц в государственных банках, будет подписан.

Кроме этого, отвечая на вопрос журналиста о том, что прибыль банка Порошенко - Международного инвестиционного банка - выросла на 278% президент рассказал, що банковское учреждение получило резервы от Нацбанка. При этом он подчеркнул, что не является бизнесменом, но также объяснил, почему не может передать управление банком за границу.

Об е-декларировании

По словам Порошенко, смысл электронного декларирования заключается не в зарплате председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, а в прозрачности и открытости работы антикоррупционного ведомства. Также президент признал, что закон о НАЗК не является совершенным, в том числе в части об общественных активистов.

О Януковиче

Порошенко подчеркивает, что нет прощения бывшему президенту Виктору Януковичу за приглашение российских войск на суверенную территорию Украины. "Общество должно знать, защита должна доказывать свои аргументы, но пусть объяснит миру и украинскому народу, что означает приглашение российских войск на суверенную независимую территорию Украины. Нет за это прощения", - заявил Порошенко.

Также Порошенко заявляет, что перечисленные в государственный бюджет 40 млрд грн, ранее украденные экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, будут использованы на укрепление обороны и инфраструктурные проекты.

"Здесь некоторые наши оппозиционеры очень заботились судьбой Януковича и судьбой этих средств. Как вы видите, пока что мы не имеем ни кого, кто бы отрицал или оспаривал это решение. Тем более, что срок для обжалования истек, деньги зачислены на счета Государственного казначейства - украденные деньги у граждан Украины. Это есть восстановление справедливости, и деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты", - отметил президент.

Об Онищенко

Петр Порошенко заявляет, что не слышал так называемых "пленок Онищенко" и советует народному депутату Александру Онищенко прибыть в Украину и дать показания по своему делу и другим, предоставить информацию, которой он владеет. По словам главы государства, Онищенко пытается построить политическую защиту и получить политическое убежище.

"Господин Онищенко является человеком, который обоснованно подозревается в совершении преступлений, доказательства по которым были переданы в Верховную Раду во время голосования о снятии депутатской неприкосновенности. Верховная Рада эту неприкосновенность сняла. Если есть что сообщить господину Онищенко, он должен прийти к следователям органов, прийти в суд, дать объяснения и в суде защищаться", – заявил Порошенко.

О лишении гражданства Артеменко и Боровика

По словам президента, неподписание указа о лишении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко было бы преступной бездеятельностью. "Законодательство Украины предусматривает четкие действия органов власти в случае двойного гражданства. С одной стороны, Конституция Украины гарантирует, что никто не может быть лишен украинского гражданства и права его изменить, если украинский гражданин принял решение сменить гражданство", - сказал Порошенко.

Он отметил, что лишение украинского гражданства Артеменко инициировала Генеральная прокуратура Украины. "На допросе в ГПУ господин Артеменко указал, насколько мне известно, и это следует из материалов дела, что он имеет иное гражданство, которое он добровольно принял", - сказал глава государства.

"Относительно господина Боровика – он также добровольно вышел из украинского гражданства, мне кажется в 2011 году, когда приобретал гражданство Германии. Затем один из министров правительства внес предложение по многообещающей перспективе господина Боровика вернуть ему украинское гражданство. Поскольку процедура была выдержана, указ был подписан. Также была подпись, что господин Боровик берет на себя обязательства перед украинским государством в течение двух лет сдать любое другое гражданство. Он об этом обязательстве забыл, он его не сдал", - сказал президент.

О Евровидении-2017

Также во время пресс-конференции Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который на финале Евровидения выскочил на сцену, сняв штаны.

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода. Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилия, чтобы не просто сделать это праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, жопа, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины", - сказал президент.

Также Порошенко похвалил организаторов Евровидения в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне, и сказал, что ему очень понравилось выступление победителя - португальца Сальвадора Собрала.