Кихтенко о Донбассе: шахтерский край стал заложником имперских амбиций и агрессии со стороны РФ

Председатель Донецкой областной госадминистрации Александр Кихтенко ставит своей целью остановить войну и вернуть мир на Донбасс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом он заявил сегодня в Краматорске, участвуя в торжественном митинге-реквиеме, посвященном 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков.

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Выступая перед ветеранами и молодежью, глава региона отметил, что сейчас Украина переживает очень сложные времена, и обвинил в этом Россию. «Мирная Украина, шахтерский край, стал заложником имперских амбиций и агрессии со стороны нашего ближайшего соседа, который смог разжечь огонь сепаратизма, посеять в сердцах людей недоверие, дал оружие в руки боевикам и наемникам, и начал братоубийственную войну», - сказал Кихтенко.

Губернатор отметил, что Донбасс стал настоящей зоной боевых действий, где гибнут и исчезают люди, уничтожаются жилые и производственные объекты, разрушается инфраструктура, калечатся людские судьбы.

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«Это необходимо остановить. Донбассу нужно спокойствие, восстановление экономики, создание новых рабочих мест, выплата пенсий и заработная плата, повышение уровня жизни, современное образование и медицинское обеспечение», - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что его основная цель на посту председателя облгосадминистрации – остановить войну и разруху, которую она несет. Кихтенко убежден, что нужно приложить все усилия для того, чтобы как можно скорее вернуть мир на территорию Донбасса.